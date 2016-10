Familienmanagement – so meistert man den Alltag mit Kids

24 Stunden sind manchmal schneller vorbei, als man denkt. Ohne Planung und vernünftiges Zeitmanagement wird der Alltag zur Zerreißprobe: den Haushalt schmeißen, im Job gute Arbeit liefern, sich um die Kinder kümmern, und dann ist da ja auch noch der Ehemann. Als Mutter arbeitet man Vollzeit, es gibt keine Pausen, denn Kinder brauchen (fast) jederzeit die volle Aufmerksamkeit. Zeit für sich selbst? Oft heißt es: Fehlanzeige! Wie man den Alltag stressfrei meistern kann, erklärt dieser Ratgeber:

Je besser der Start in den Tag ausfällt, mit desto mehr Energie und Zuversicht gehen wir ihn an. Doch besonders in den dunklen Herbst- und Wintermonaten fällt es vor allem dem Nachwuchs oft nicht leicht, das Bett zu verlassen. Es wird genörgelt, gejammert, gekleckert und getrödelt.

Versuchen Sie, die morgendliche Routine so entspannt wie möglich über die Bühne zu bringen. Wecken Sie Ihr Kind lieber 10 Minuten früher, dann bringen eventuelle Verzögerungen Ihren Zeitplan nicht durcheinander. Um morgendlichen Stress zu vermeiden, empfiehlt es sich, bereits am Vorabend alles zusammenzupacken. Wer vor dem Schlafengehen zusammen mit dem Kind die Klamotten für den nächsten Tag heraussucht, erspart sich morgendliche Diskussionen.

Und auch Ihr Outfit ist wichtig: beim Frühstück machen, Windeln wechseln oder Zähneputzen kann leicht ein Fleck auf der Bluse landen. Um das zu verhindern, schlüpfen Sie nach dem Aufstehen doch einfach in einen Morgenmantel.

Allgemein gilt: Bequemlichkeit ist das A und O. Wählen Sie für Ihren Alltag mit Kindern möglichst bequeme und strapazierfähige Kleidung. Zum Toben und Basteln mit den Kids oder bei den täglichen Hausarbeiten tragen Sie am besten etwas, das Sie nicht einschränkt. Jeans wie diese eignen sich perfekt als sportliche Variante für den Alltag oder als elegante Version mit Seidenbluse fürs Büro. Legen Sie sich Ihr Outfit am Vorabend zurecht, um Zeit zu sparen. Das gleiche gilt für den Pausensnack. Schulbrote, Apfelstücke, Gurkenscheiben oder Möhrensticks lassen sich ganz einfach und schnell vorbereiten.

Um morgendliche Sucherei und Hektik zu vermeiden, sollten Sie alles an einem Ort sammeln. Wenn Sie Schulranzen, Turnbeutel, Schuhe, Jacke, Mütze und Co. regelmäßig neben der Wohnungstür platzieren, wird nichts vergessen. Außerdem wichtig für einen guten Start in den Tag: ein ausgewogenes Frühstück für die Kinder.

Sie vergessen selbst, öfters mal zu frühstücken und nippen dafür lieber an Ihrem Kaffee? Übertragen Sie das keinesfalls auf Ihre Kinder! Für diese ist es essenziell, morgens zu frühstücken. Setzen Sie sich also zu Ihrem Kind und nehmen Sie zusammen eine Kleinigkeit ein.

Der ganz normale Familienwahnsinn.

Wie soll ich den Haushalt und Kinder unter einen Hut bekommen? Laut Krankenkasse DAK-Gesundheit sieht jede zweite Mutter ihr Kind als Stressfaktor. Immer weniger Familien können die Zeit mit ihren Kindern genießen, denn es gibt kaum Atempausen im Alltag. Nehmen Sie bewusst das Tempo raus und gönnen Sie sich eine Pause. Das Leben zwischen Job und Familie ist fordernd genug, also sagen Sie dem Perfektionismus den Kampf an: Das Essen kann auch mal 30 Minuten später auf dem Tisch stehen.

Keine Mutter ist perfekt, also holen Sie sich Hilfe von Familie oder Freunden. Oma und Opa könnten einen Tag in der Woche auf die Kleinen aufpassen, während Sie Zeit für sich haben. Treffen Sie sich mit einer Freundin oder gehen Sie zum Sport. Yoga oder Pilates reduzieren Stress und lassen Sie den Alltag für kurze Zeit vergessen.

